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01:33, 27 марта 2025Бывший СССР

В НАТО заявили о гибели четырех солдат США в Литве

Генсек НАТО Рютте подтвердил гибель четырех солдат США на учениях в Литве
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что на учениях в Литве погибли четыре американских солдата. Его слова передает Associated Press.

Подробности гибели военнослужащих США пока неизвестны.

«Мы не знаем подробностей. Это действительно ужасная новость, и наши мысли с семьями и близкими [погибших]», — заявил Рютте.

Ранее сообщалось, что в Литве пропали американские военные, гусеничное транспортное топливо и автомобиль. Представитель Литовской армии майор Гинтаутас Цюни заявил, что предполагаемое место происшествия установлено, ведутся поисково-спасательные работы.

Позднее появилась информация о том, что транспортное средство M88, на котором передвигались солдаты, было обнаружено под водой.

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