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23:47, 27 марта 2025Бывший СССР

В МИД Украины раскрыли важную деталь морского перемирия

МИД Украины: Соглашение о морском перемирии не касается военных кораблей России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Соглашение о перемирии в Черном море не касается военных кораблей России. Важную деталь перемирия раскрыл спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает «Страна.ua».

«Оно касается, как мы убеждены из наших разговоров с американской стороной, и гражданского судоходства, и портов, это очень важно. И что тоже очень важно, эта договоренность не распространяется на российские военные корабли», — сказал он.

Прежде президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Париже с представителями стран международной коалиции союзников Киева обсудил размещение в стране международных сил. Он добавил, что участники встречи должны разработать план по реализации помощи Киеву.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова сообщила, что России совершенно ни к чему приближение к ее границам войск НАТО. «Мы к этим сценариям плохо относимся», — поделилась она.

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