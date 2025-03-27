Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:08, 27 марта 2025Россия

В Минобороны сообщили о новой попытке ВСУ атаковать хранилище газа в Крыму

Минобороны: ВСУ пытались атаковать хранилище газа в Крыму
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили новую попытку атаковать хранилище газа в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, атака на российский объект энергетики был совершен около 17.00 в среду, 26 марта, с применением ударного беспилотника самолетного типа.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили направлявшийся в сторону хранилища украинский беспилотник в районе мыса Тарханкут.

В министерстве заявили, что ВСУ продолжают удары по объектам энергетики вопреки заявлениям Киева о якобы прекращении таких атак.

Ранее сообщалось об атаке ВСУ на объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» в Брянской области.

    Обсудить
    Последние новости

    Число утонувших на батискафе в Египте россиян возросло

    Дачников предупредили о риске лишиться участка

    Путина попросили не пускать иностранный автопром в Россию ради продаж Lada

    Путин наградил Москалькову орденом

    На Украине показали строй из нескольких F-16

    Названа возможная причина затопления батискафа с россиянами в Египте

    «Жду клиента. Это мужчины». Российский певец занялся проституцией в США. Он стал бездомным, лечился и сменил ориентацию

    Макрон поговорил с Трампом перед саммитом по Украине

    Залитый кипятком московский ЖК попал на видео

    В сети выставили на продажу свадебное платье Мелании Трамп за 3,8 миллиона рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше