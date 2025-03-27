В Минобороны сообщили о новой попытке ВСУ атаковать хранилище газа в Крыму

Минобороны: ВСУ пытались атаковать хранилище газа в Крыму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили новую попытку атаковать хранилище газа в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, атака на российский объект энергетики был совершен около 17.00 в среду, 26 марта, с применением ударного беспилотника самолетного типа.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили направлявшийся в сторону хранилища украинский беспилотник в районе мыса Тарханкут.

В министерстве заявили, что ВСУ продолжают удары по объектам энергетики вопреки заявлениям Киева о якобы прекращении таких атак.

Ранее сообщалось об атаке ВСУ на объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» в Брянской области.

