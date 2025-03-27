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17:41, 27 марта 2025Силовые структуры

В Минюсте и Минфине России провели выемки документов по делу «Роснано»

МВД провело выемки документов по делу «Роснано» в Минюсте и Минфине РФ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Следователи МВД провели выемки документов по делу трех топ-менеджеров управляющей компании «Роснано», обвиняемых в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала Мещанского районного суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении их ареста.

Уточняется, что выемки прошли в Минюсте и Минфине России.

Ранее сообщалось, что топ-менеджер «Роснано» Борис Подольский пытался скрыть от следствия свое имущество. Так, уже после избрания меры пресечения его родственники сняли более 200 миллионов рублей со счетов арестованного по доверенности.

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