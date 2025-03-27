В Молдавии нашли повод для ареста главы Гагаузии

РИА: Нарушение порядка управления финансами назвали поводом для ареста Гуцул

Прокуроры Молдавии просят Кишиневский суд поместить под арест главу Гагаузии Евгению Гуцул из-за нарушения порядка управления финансами избирательного фонда. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нарушение порядка управления финансовыми средствами политических партий или избирательных фондов», — указано в сообщении, что соответствует статье 181 пункту 2 уголовного кодекса Молдавии.

Согласно статье, Гуцул может грозить штраф или лишение свободы на срок до пяти лет при отсутствии отягощающих обстоятельств.

Ранее парламент Гагаузии обратился к властям Молдавии после задержания Гуцул. Он потребовал немедленного освобождения политика и прекращения политических репрессий в отношении представителей Гагаузии.