В популярном у туристов регионе России объявили штормовое предупреждение

МЧС: На территории Северной Осетии объявили штормовое предупреждение

На территории Северной Осетии объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, 27 и 28 марта в горах республики будет лавиноопасно. Возможно возникновение чрезвычайных происшествий на территории Алагирского района. Более того, прогнозируется повреждение зданий и сооружений, объектов инфраструктуры, линий связи и электропередачи, а также перекрытие автодорог и мостов.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности. «При сходе лавины — бегите в сторону (вбок), чтобы уйти с ее пути, — говорится в сообщении. — При попадании под лавину или обвал постарайтесь укрыться под скалой, за стволом большого дерева».

Ранее стало известно, что группа российских туристов попала под лавину в Магаданской области. Снег сошел на шестерых человек. В результате четверо не выжили, еще один человек получил травмы.