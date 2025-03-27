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14:16, 27 марта 2025Путешествия

Четверо россиян попали под лавину в Магаданской области и не выжили

Шесть россиян попали под лавину в Магаданской области, четверо не выжили
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Andrei Stepanov / Shutterstock / Fotodom

Группа российских туристов попала под лавину в Магаданской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

По данным источника, снег сошел на шестерых человек. В результате четверо не выжили, еще один человек получил травмы.

Отмечается, что один из путешественников остался невредим. Сейчас власти устанавливают, регистрировала ли группа свой маршрут в установленном порядке.

При этом Telegram-каналу Shot стало известно, что в составе группы было четыре девушки, мужчина и руководитель — 33-летний Никита Котляров, он получил вывих. Туристы вышли из поселка Синегорье, предварительно зарегистрировавшись, и передвигались на лыжах.

Ранее на территории Камчатского края объявили экстренное предупреждение из-за лавинной опасности. В зоне риска — вулканы Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский, а также Кроноцкий заповедник и Ключевская группа вулканов.

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