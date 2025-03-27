В туристическом регионе России объявили экстренное предупреждение

МЧС: На Камчатке объявили предупреждение о лавинной опасности

На Камчатке объявили экстренное предупреждение из-за лавинной опасности. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС России.

С 28 по 31 марта в туристическом регионе возможен сход снега с сопкок, в том числе с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Лавинная опасность также объявлена в Кроноцком заповеднике и на Ключевской группе вулканов.

Спасатели посоветовали туристам, спортсменам и охотникам соблюдать меры безопасности и не подниматься на лавиноопасные склоны в ближайшие дни.

Ранее группа российских туристов с детьми застряла на камчатском горном массиве Вачкажец без связи. Они отправились туда кататься на снегоходах.