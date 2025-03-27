В России назвали войнотворцами коалицию стран НАТО и их союзников

Политолог Марков назвал «коалицию желающих» войнотворцами

Политолог Сергей Марков, комментируя предстоящий саммит «коалиции желающих», заявил, что объединение является скорее «коалицией фальшивых миротворцев». Об этом он написал в Telegram-канале.

«Завтра [27 марта] в Париже состоится саммит "коалиции фальшивых миротворцев", или "коалиции оккупантов Украины", или "коалиции войнотворцев", то есть коалиции 31 стран НАТО и их союзников, которые хотят ввести свои оккупационные войска на Украину сразу после начала перемирия», — написал аналитик.

Он также высказался о переговорах президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского, заявив, что они мешают планам американского лидера Дональда Трампа.

«Своими планами оккупации Украины после перемирия Макрон и Зеленский срывают планы Трампа на перемирие», — подчеркнул Марков.

Макрон и Зеленский встретились в Париже 26 марта. Встреча состоялась накануне саммита «коалиции желающих», на которой будет обсуждаться возможное размещение миротворцев на Украине.