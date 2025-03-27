В России порассуждали о весеннем наступлении в зоне СВО

Политолог Марков о весеннем наступлении в зоне СВО: ВС РФ владеют инициативой

Вооруженные силы России владеют инициативой в зоне проведения специальной военной операции (СВО), и в этом контексте причина заявлений Владимира Зеленского о возможном готовящемся весеннем наступлении не столь важна. Об этом порассуждал российский политолог Сергей Марков в Telegram.

По словам эксперта, Зеленский может быть в панике из-за реальных данных украинской разведки о готовящемся наступлении России, либо его заявления могут служить оправданием для атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской и Белгородской областям.

«Непонятно (...) Или Зеленский просто врет западникам, чтобы уговорить их вести войска на Украину? Но армия России владеет стратегической инициативой в любом случае», — подытожил Марков.

Ранее военкор Александр Симонов заявил, что российские войска продвигаются на краснолиманском направлении в Донецкой народной республике «галопом».