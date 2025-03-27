В России высказались о необходимости пересмотра отношений с Арменией

Вице-премьер России Оверчук высказался о пересмотре отношений с Арменией

Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил о том, что Армении необходимо будет сделать выбор между ЕАЭС и ЕС. Об этом сообщил Sputnik.

«России надо будет пересматривать весь комплекс экономических отношений с Арменией, если республика вступит в ЕС», — прокомментировал сложившуюся ситуацию политик. Оверчук добавил, что это скажется на жизненном уровне людей в стране.

В среду, 26 марта, армянский парламент принял во втором чтении законопроект о начале вступления Армении в ЕС. В поддержку такого решения проголосовали 64 депутата.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что закон о процессе вступления республики в ЕС не увеличит риски в отношениях с ЕАЭС. Он также добавил, что принятие закона сделает риски более управляемыми.