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11:38, 27 марта 2025Бывший СССР

В России высказались о необходимости пересмотра отношений с Арменией

Вице-премьер России Оверчук высказался о пересмотре отношений с Арменией
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Стрингер / «Лента.ру»

Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил о том, что Армении необходимо будет сделать выбор между ЕАЭС и ЕС. Об этом сообщил Sputnik.

«России надо будет пересматривать весь комплекс экономических отношений с Арменией, если республика вступит в ЕС», — прокомментировал сложившуюся ситуацию политик. Оверчук добавил, что это скажется на жизненном уровне людей в стране.

В среду, 26 марта, армянский парламент принял во втором чтении законопроект о начале вступления Армении в ЕС. В поддержку такого решения проголосовали 64 депутата.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что закон о процессе вступления республики в ЕС не увеличит риски в отношениях с ЕАЭС. Он также добавил, что принятие закона сделает риски более управляемыми.

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