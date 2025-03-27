Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:04, 27 марта 2025Экономика

В России упала максимальная ставка по вкладам

ЦБ: Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам упала до 20,38 %
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Банк России изучил, как изменилась средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в десяти кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов. Результаты этой проверки опубликованы на сайте регулятора.

Оказалось, что во II декаде марта ставка опустилась до 20,38 процента. В I декаде речь шла о 20,74 процента. Что касается третьей декады февраля, то этот показатель составлял 20,848 процента.

ЦБ уточнил, что при определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации он учитывал максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту без ограничений и предварительных условий.

Ранее маркетплейс «Финуслуги» выяснил, что решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21 процент не повлекло за собой резкого изменения в политике большинства кредитных организаций. Лишь одна из них понизила ставки по годовым и полугодовым депозитам. В целом же по состоянию на 24 марта средняя ставка по вкладам на срок три месяца в банках из первой «двадцатки» достигла 20,31 процента.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрон анонсировал отправку военных на Украину

    Названо число воюющих на стороне Украины иностранных наемников

    Прокуратура запросила срок для Депардье

    В Нью-Йорке задумали запретить Tesla

    Капризов вернулся к тренировкам на льду после операции

    В России упала максимальная ставка по вкладам

    Пожилой мужчина застрял в пустыне из-за дождей и провел там пять дней

    Россиянам раскрыли способ сэкономить на путешествиях и не разочароваться

    Зеленский высказал опасения нового наступления России

    Медведев допустил лишение паспорта и высылку из России одной категории граждан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше