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11:44, 25 марта 2025Экономика

Названа максимальная ставка по вкладам в российских банках

«Финуслуги»: Максимальная ставка по вкладам в банках РФ достигла 22,6 процента
Кирилл Луцюк
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Сохранение ключевой ставки на уровне 21 процента не отразилось на политике большинства российских банков. Это показало исследование, проведенное маркетплейсом «Финуслуги». Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру»

Лишь одна кредитная организация снизила ставки по годовым и полугодовым депозитам на 0,25-0,28 процентного пункта. В целом же по состоянию на 24 марта средняя ставка по вкладам на срок три месяца в банках из первой двадцатки составила 20,31 процента. В случае вкладов на полгода и год речь идет о 20,19 и 19,19 процента соответственно.

Что касается максимальной ставки по вкладам в топ-20 банков России, то она достигла 22,6 процента. Минимальная — 15,24 процента.

Накануне Банк России предупредил, что если ему не удастся довести инфляцию до целевых показателей, то ключевая ставка может снова вырасти. Пока же регулятор прогнозирует 7-8-процентную инфляцию в 2025 году и 4-процентную в 2026 году.

Экономист Олег Скапенкер считает, что ставок по вкладам, приближающихся к 30 процентам, жители РФ больше не увидят. Ставки же по кредитам будут уменьшаться намного медленнее, чем сам «ключ».

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