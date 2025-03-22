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19:13, 22 марта 2025Экономика

Россиянам спрогнозировали ставки по кредитам

Экономист Скапенкер: Ставки по кредитам будут снижаться медленнее, чем «ключ»
Кирилл Луцюк

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Ставок по вкладам, приближающихся к 30 процентам, россияне больше не увидят. Об этом «Ленте.ру» заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Скапенкер, комментируя последствия сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 21 процент.

Что касается ставок по кредитам, то они будут снижаться, но очень небыстро и куда медленнее, чем ключевая ставка. Поэтому россиянину стоит хорошо подумать, прежде чем обращаться за ссудой в банк. Скапенкер считает, что если есть возможность подождать с кредитом год, то лучше повременить. Что касается влияния «ключа» на курсы валют, что экономист призвал не забывать, что это лишь один из множества факторов. Это означает, что результат того решения, которое принял регулятор, будет наблюдаться ближайшие два-три дня.

«Но это больше будет отражением эмоций, а дальше на курс вновь начнут влиять иные факторы», — сказал экономист.

Действительный же эффект проявит себя через месяцы и даже кварталы.

Ранее аналитик Богдан Зварич призвал россиян выбирать долгосрочные вклады в банках при текущей ключевой ставке.

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