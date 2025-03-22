Россиянам посоветовали выбирать долгосрочные вклады

Аналитик Зварич посоветовал выбирать долгосрочные вклады до конца года

При текущей ключевой ставке лучше выбирать долгосрочные вклады в банках. Такой совет россиянам дал главный аналитик «Банки.Ру» Богдан Зварич, его цитирует агентство «Прайм».

Эксперт отметил, что максимальная процентная ставка по вкладам в десяти наиболее популярных кредитных организациях снизилась с 22,3 процента до 20,7 процента, уйдя ниже ключевой ставки.

«Регулятор может изменить сигналы, указав на возможность снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний, если тренды в инфляции и инфляционных ожиданиях покажут свою устойчивость. Это может подтолкнуть банки продолжить ухудшать условия по вкладам», — подчеркнул Зварич.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала ситуацию с высокими ставками по вкладам нестандартной. По ее словам, ставки по депозитам выше ключевой в ноябре-декабре были в том числе потому, что банки ожидали дальнейшего ужесточения кредитной политики ЦБ.