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17:19, 21 марта 2025Экономика

Набиуллина назвала ситуацию с высокими ставками по вкладам нестандартной

Набиуллина: Ситуация со ставками по депозитам выше ключевой — нестандартная
Вячеслав Агапов
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Ситуация, в ходе которой ставки по вкладам в России превысили уровень ключевой ставки, является нестандартной. Так охарактеризовала ее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, ее цитирует ТАСС.

По словам Набиуллиной, сейчас в стране вернулись к нормальному соотношению депозитных ставок и ключевой ставки.

«Ставки по депозитам выше ключевой в ноябре-декабре были в том числе, потому что банки ожидали дальнейшего ужесточения кредитной политики ЦБ, дальнейшего повышения ключевой ставки», — пояснила председатель совета директоров.

Ситуация вернулась к норме, так как Банк России изменил график соблюдения норматива ликвидности для банков.

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в российских банках упала ниже уровня ключевой ставки только в третьей декаде февраля. Показатель неуклонно снижался с середины декабря 2024 года, когда достиг рекордных 22,28 процента. В начале февраля показатель опустился до 21,44 процента, а после того, как Банк России второй раз подряд решил оставить ставку на прежнем уровне, сократился до 20,85 процента.

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