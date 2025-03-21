Набиуллина назвала ситуацию с высокими ставками по вкладам нестандартной

Набиуллина: Ситуация со ставками по депозитам выше ключевой — нестандартная

Ситуация, в ходе которой ставки по вкладам в России превысили уровень ключевой ставки, является нестандартной. Так охарактеризовала ее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, ее цитирует ТАСС.

По словам Набиуллиной, сейчас в стране вернулись к нормальному соотношению депозитных ставок и ключевой ставки.

«Ставки по депозитам выше ключевой в ноябре-декабре были в том числе, потому что банки ожидали дальнейшего ужесточения кредитной политики ЦБ, дальнейшего повышения ключевой ставки», — пояснила председатель совета директоров.

Ситуация вернулась к норме, так как Банк России изменил график соблюдения норматива ликвидности для банков.

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в российских банках упала ниже уровня ключевой ставки только в третьей декаде февраля. Показатель неуклонно снижался с середины декабря 2024 года, когда достиг рекордных 22,28 процента. В начале февраля показатель опустился до 21,44 процента, а после того, как Банк России второй раз подряд решил оставить ставку на прежнем уровне, сократился до 20,85 процента.