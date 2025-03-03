Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях упала ниже ключевой ставки Банка России

ЦБ: Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам опустилась до 20,85 %

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, упала в третьей декаде февраля ниже уровня ключевой ставки ЦБ в 21 процент годовых, следует из опубликованных на сайте ЦБ данных.

Средняя ставка практически неуклонно снижается с середины декабря 2024 года, когда она достигла рекордных 22,28 процента. В первой декаде февраля показатель опустился до 21,44 процента, а после того, как Банк России второй раз подряд решил оставить ставку на прежнем уровне, ускорил снижение до 21,06 в середине месяца и нынешних 20,85 процента.

При определении средней максимальной ставки по каждому банку учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. При этом регулятор не берет в расчет ставки с капитализацией процентов по вкладу и не рассматривает вклады с дополнительными условиями.

