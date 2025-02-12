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13:30, 12 февраля 2025Экономика

Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях снизилась перед решением Центробанка

ЦБ: Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 21,44 %
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, продолжила снижаться в начале февраля, следует из опубликованных на сайте ЦБ данных. Перед тем, как регулятор озвучит свое решение по поводу ключевой ставки, (это произойдет 14 февраля) показатель опустился до 21,44 процента.

Во второй и третьей декадах января он составлял 21,52 и 21,47 процента соответственно. До этого, в середине последнего месяца 2024 года средняя ставка достигала исторического рекорда в 22,28 процента.

Ее снижение началось после того, как вслед за решением Центробанка о сохранении ключевой ставки крупнейшие российские кредитные организации стали снижать ставки по вкладам. Большинство аналитиков предсказывает, что в пятницу ключевую ставку вновь оставят на уровне 21 процента, хотя публикация данных об ускоренных тратах бюджета в январе и вызвала у некоторых из них допущения того, что денежно-кредитная политика может быть вновь ужесточена.

При определении средней максимальной ставки по каждому банку учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. При этом ЦБ не берет в расчет ставки с капитализацией процентов по вкладу и не рассматривает вклады с дополнительными условиями.

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