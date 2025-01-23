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20:54, 23 января 2025Экономика

Средняя максимальная ставка по банковским вкладам перешла к устойчивому снижению

ЦБ: Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 21,52 %
Дмитрий Воронин

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, продолжила снижаться в январе. Таким образом, как следует из опубликованных на сайте регулятора данных, показатель перешел к устойчивому снижению.

По итогам второй декады января средняя ставка опустилась до 21,52 процента против 21,69 процента в конце декабря, говорится в результатах мониторинга ЦБ. До этого, в середине последнего месяца 2024 года ставка достигала исторического рекорда в 22,28 процента.

Резкое снижение в третьей декаде декабря произошло после того, как вслед за решением ЦБ о сохранении ключевой ставки крупнейшие российские кредитные организации стали снижать ставки по вкладам.

При определении средней максимальной ставки по каждому банку учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. При этом ЦБ не берет в расчет ставки с капитализацией процентов по вкладу и не рассматривает вклады с дополнительными условиями.

В конце прошлой недели в Банке России констатировали, что денежно-кредитные условия (ДКУ) в РФ продолжили ужесточаться — ставки депозитно-кредитного рынка в ноябре и первой половине декабря возросли намного существеннее, чем увеличение ключевой ставки, предпринятое в октябре. Регулятор указал, что после того, как стало известно о том, что показатель останется на уровне 21 процента, ставки по кредитам и вкладам «стабилизировались на достигнутых высоких уровнях».

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