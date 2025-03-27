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20:36, 27 марта 2025Силовые структуры

В России возбудили уголовное дело в связи с затонувшим в Египте батискафом с туристами

СК возбудил дело после гибели россиян в затонувшем в Египте батискафе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: David McArthur MBE / Reuters

Российские следователи возбудили уголовное дело в связи с трагедией в акватории Красного моря в Египте, где затонул батискаф с туристами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.
 
Расследование ведется по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта»).
 
Прогулочный батискаф, на котором были 45 россиян, потерпел аварию у побережья Хургады 27 марта. Жертвами стали шесть человек, еще девять пострадали.

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