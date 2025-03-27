Российские следователи возбудили уголовное дело в связи с трагедией в акватории Красного моря в Египте, где затонул батискаф с туристами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.
Расследование ведется по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта»).
Прогулочный батискаф, на котором были 45 россиян, потерпел аварию у побережья Хургады 27 марта. Жертвами стали шесть человек, еще девять пострадали.
Силовые структуры
В России возбудили уголовное дело в связи с затонувшим в Египте батискафом с туристами
СК возбудил дело после гибели россиян в затонувшем в Египте батискафе
Российские следователи возбудили уголовное дело в связи с трагедией в акватории Красного моря в Египте, где затонул батискаф с туристами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.