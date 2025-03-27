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17:19, 27 марта 2025Экономика

В России захотели сделать бесплатным проезд с некоторыми животными

Депутаты предложили сделать бесплатным проезд с животными из приютов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Freepik

Депутаты от «Новых людей» предложили Минтрансу сделать бесплатным проезд на всех видах транспорта для пассажиров с животными из приютов. Об этом сообщает KP.RU.

Авторы инициативы считают, что льгота подтолкнет россиян брать кошек и собак из приютов. Депутаты отметили, что проблема переполненности приютов остается острой из-за недостатка финансирования и требует введения новых мер поддержки.

Отмечается, что России не хватает более 670 приютов для животных. Из-за дефицита мест в некоторых регионах кошек и собак вынуждены отлавливать и усыплять. Парламентарии считают, что, если убрать дополнительные расходы на проезд с питомцами, граждане станут чаще забирать животных.

Ранее в России изменили правила перевозки животных в поездах дальнего следования. С 1 января 2025 года пассажирам разрешили провозить питомцев в купе повышенной комфортности без выкупа всех мест.

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