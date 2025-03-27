В российском регионе нашли необычные грибы

В Спасском районе Рязанской области нашли необычную ярко-красную саркосцифу

В российском регионе обнаружили необычные грибы. Об этом сообщает портал «Рязанские новости».

Россияне стали искать грибы в Спасском районе Рязанской области и нашли в лесу яркие саркосцифы. Фотографии красной находки грибники опубликовали в местных пабликах в соцсетях. Автор снимков сообщил пользователям, что в лесу очень сухо.

«Строчков нет, для сморчков рановато, красотка саркосцифа уже приличных размеров», — уточняется в публикации.

В декабре редчайший вид гриба нашли в Калужской области. Речь идет о золотистой сыроежке (Russula aurea), которую заметили

в Медынском районе в рамках обследования особо охраняемых природных территорий. Данное открытие стало одним из ярких моментов исследования биоразнообразия региона.