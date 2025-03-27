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14:10, 27 марта 2025Моя страна

В российском регионе нашли необычные грибы

В Спасском районе Рязанской области нашли необычную ярко-красную саркосцифу
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Public Domain / Wikipedia

В российском регионе обнаружили необычные грибы. Об этом сообщает портал «Рязанские новости».

Россияне стали искать грибы в Спасском районе Рязанской области и нашли в лесу яркие саркосцифы. Фотографии красной находки грибники опубликовали в местных пабликах в соцсетях. Автор снимков сообщил пользователям, что в лесу очень сухо.

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«Строчков нет, для сморчков рановато, красотка саркосцифа уже приличных размеров», — уточняется в публикации.

В декабре редчайший вид гриба нашли в Калужской области. Речь идет о золотистой сыроежке (Russula aurea), которую заметили
в Медынском районе в рамках обследования особо охраняемых природных территорий. Данное открытие стало одним из ярких моментов исследования биоразнообразия региона.

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