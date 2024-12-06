Редчайший вид гриба нашли в Калужской области

В Калужской области нашли редчайший вид гриба. Об этом сообщает местный портал «Калужские новости».

Согласно материалу, в Медынском районе в рамках обследования особо охраняемых природных территорий был найден редкий вид гриба — золотистая сыроежка (Russula aurea). Данное открытие стало одним из ярких моментов исследования биоразнообразия региона.

Отмечается, что обследования охватывают различные экосистемы, включая долины рек, и среди них особое внимание уделяется реке Лужа. Ее береговая зона предоставляет уникальные условия для роста лишайников и грибов. В этой местности обнаружили не только редкие виды грибов, но и микролишайники, в том числе хенотеку порошистую и хенотекопсис среднерусский, ранее встречавшиеся только в национальном парке «Угра» и заповеднике «Калужские засеки».

Как сообщают специалисты, разнообразие биотопов в долине реки Лужа сильно превосходит другие реки региона по видовому богатству. Это подчеркивает важность сохранения природных территорий для обеспечения устойчивости экосистемы.

В ноябре в Уфе спасли утку на замерзшем озере Кашкадан.

