В российском регионе спасли утку на замерзшем озере

В Уфе спасли селезня на замерзшем озере Кашкадан

В российском регионе спасли утку, которая жила на замерзшем озере без пропитания. Об этом пишет Telegram-канал Ufa.rb.

В Уфе недалеко от берега озера Кашкадан заметили промерзшую одинокую птицу, которая находилась на водоеме. Специалист Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников вызволил утку. По его словам, водоплавающее было истощено, однако визуально переломов и травм животное не получило.

Известно, что вместе с сотрудником Росприроднадзора селезня отвезли на водоем без льда.

Ранее в ноябре в Северной Осетии спасли редкую птицу. Житель российского региона Алан Баликоев обнаружил у себя во дворе раненую представительницу краснокнижного вида.