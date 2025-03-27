В российском регионе пять человек признали виновными в изнасиловании сирот

В Санкт-Петербурге пять человек признали виновными в изнасиловании сирот

В Санкт-Петербурге пять человек признали виновными в изнасиловании сирот. Об этом сообщает РБК.

Они признаны виновными по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, насилие совершалось в период с 2002 по 2017 год в детском доме №10, который находится на улице Ивана Черных. Михаил Елин признан виновным в двух эпизодах насильственных действий в отношении лица младше 14 лет. По одному эпизоду он освобожден от наказания из-за истечения срока давности, по второму — приговорен к 12 годам колонии строгого режима, также на десять лет ему запрещено заниматься педагогической деятельностью.

Бывший воспитанник детдома Кирилл Покалюк признан виновным в двух случаях насилия в отношении лица младше 14 лет. Он приговорен к десяти и 11 годам колонии, но из-за истечения сроков давности Покалюк освобожден от наказания.

Фигуранты вину не признали.

Уголовное дело в отношении бывшего директора школы при детском доме Станислава Виноградова и еще одного бывшего воспитанника Андрея Соловьева прекращено. Они не дожили до суда. Пятый фигурант, Павел Прикащиков, заключил контракт с Министерством обороны и ушел на спецоперацию. В связи с этим уголовное дело приостановили.

Ранее сообщалось, что изнасиловавшего и сбросившего 14-летнюю знакомую в водоем подростка осудили.

