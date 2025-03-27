В российском городе пытались насильно женить мигранта

В Санкт-Петербурге неизвестные пытались насильно женить мигранта

В Санкт-Петербурге неизвестные пытались насильно женить мигранта. Об этом стало известно Ura.ru.

По данным издания, к сотрудникам полиции в российском городе обратился 25-летний гражданин из Центральной Азии. Мужчина пояснил, что трое незнакомцев похитили его. Они отвезли иностранца в квартиру в Южном микрорайоне Всеволожска, где его избивали и угрожали физической расправой.

По словам пострадавшего, он должен был встретиться со знакомым и обсудить подработку, но в машине помимо товарища сидели другие люди.

Злоумышленники пытались принудить мигранта жениться на их родственнице, при этом мужчина уже состоял в браке. После освобождения мигрант обратился в полицию. Правоохранители начали разыскивать преступников, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что избившего в Калуге сверстника ребенка мигрантов выдворили из России.