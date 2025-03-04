Избившего сверстника ребенка мигрантов и его родителей выдворили из России

Избившего школьника в Калуге ребенка мигрантов выдворили из России

Избившего в Калуге сверстника ребенка мигрантов выдворили из России. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Инцидент произошел в 2024 году в одной из калужских школ. Ученик по имени Сухроб избил мальчика в туалете. «Судя по всему, вместе с ним депортированы и его родители», — отмечает канал.

Ранее в Краснодарском крае ребенок мигрантов избил мальчика с аутизмом, что также было зафиксировано на видео. На кадрах школьник несколько раз пинает кричащего ребенка — тот в ответ обещает разобраться с обидчиком. Конфликт между детьми разгорелся в рейсовом автобусе.