В России ребенок мигрантов избил истошно кричащего мальчика с аутизмом и попал на видео

В Краснодарском крае ребенок мигрантов избил мальчика с аутизмом

В Краснодарском крае ребенок мигрантов избил мальчика с аутизмом, сообщает телеканал «Царьград». Снятые очевидцем кадры опубликованы в Telegram.

На записи видно, как школьник несколько раз пинает истошно кричащего ребенка, который обещает расправиться с обидчиком.

Конфликт между детьми разгорелся во время поездки в автобусе. Во время движения водитель два раза разнимал школьников.

Ранее в Томской области учительницу обвинили в избиении ребенка с аутизмом. Момент, когда она замахивается на мальчика, попал на видео — затем ролик обрывается. Прокуратура начала проверку.