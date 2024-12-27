В России ребенок мигрантов избил истошно кричащего мальчика с аутизмом и попал на видео

В Краснодарском крае ребенок мигрантов избил мальчика с аутизмом, сообщает телеканал «Царьград». Снятые очевидцем кадры опубликованы в Telegram.
На записи видно, как школьник несколько раз пинает истошно кричащего ребенка, который обещает расправиться с обидчиком.
Конфликт между детьми разгорелся во время поездки в автобусе. Во время движения водитель два раза разнимал школьников.
Ранее в Томской области учительницу обвинили в избиении ребенка с аутизмом. Момент, когда она замахивается на мальчика, попал на видео — затем ролик обрывается. Прокуратура начала проверку.