Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:55, 27 марта 2025Россия

Владимир Путин назвал Россию мощной морской державой

Путин: Россия сделает все для поддержания статуса мощной морской державы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Россия на протяжении веков является мощной морской державой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Он также указал, что роль военно-морского флота «в целом известна». Глава государства подчеркнул, что власти будут делать все для поддержания этого статуса. В частности, добавил он, планируется строительство новых надводных и подводных кораблей, улучшение их характеристик.

Ранее Владимир Путин сообщил, что РФ имеет самый большой ледокольный флот в мире. «Ни у кого в мире такого флота нет», — отметил он. По словам российского лидера, эти позиции необходимо усиливать, вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные.

До этого Путин дал старт спуску на воду атомного подводного крейсера «Пермь».

    Обсудить
    Последние новости

    «Это не экстравагантные разговоры». Путин объяснил, почему Трамп хочет присоединить Гренландию. Как США стремятся к этому 150 лет?

    Путин обозначил позицию России по разрешению конфликта на Украине

    Путин высказался об одном желании Трампа по Украине

    Путин обвинил Европу в попытках «водить Россию за нос»

    Владимир Путин назвал Россию мощной морской державой

    В МИД Украины раскрыли важную деталь морского перемирия

    На Украине объяснили невозможность выйти из переговоров

    Над российским регионом сбили еще несколько беспилотников

    В Европе потребовали от Макрона мира

    Две страны Европы отказались отправлять войска на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше