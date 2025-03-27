Владимир Путин назвал Россию мощной морской державой

Путин: Россия сделает все для поддержания статуса мощной морской державы

Россия на протяжении веков является мощной морской державой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Он также указал, что роль военно-морского флота «в целом известна». Глава государства подчеркнул, что власти будут делать все для поддержания этого статуса. В частности, добавил он, планируется строительство новых надводных и подводных кораблей, улучшение их характеристик.

Ранее Владимир Путин сообщил, что РФ имеет самый большой ледокольный флот в мире. «Ни у кого в мире такого флота нет», — отметил он. По словам российского лидера, эти позиции необходимо усиливать, вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные.

До этого Путин дал старт спуску на воду атомного подводного крейсера «Пермь».