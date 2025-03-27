Военкор рассказал о наступлении ВС России на краснолиманском направлении

Военкор Симонов: ВС России продвинулись у Катериновки и Нового в ДНР

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись в районе населенных пунктов Катериновка и Новое в Донецкой народной республике (ДНР). О наступлении Вооруженных сил (ВС) России на краснолиманском направлении рассказал в Telegram военный корреспондент Александр Симонов.

«Хорошо продвинулись от Новолюбовки в сторону Катериновки и населенного пункта Новое. (...) Несколько опорников возле Нового за нами», — говорится в публикации.

Военкор добавил, что российские войска начали штурмовые действия в Катериновке и продвигаются к окраинам села.

Ранее Симонов заявил, что ВС России наступают на краснолиманском направлении «в темпе галопа». Он отметил, что после взятия российскими бойцами нескольких украинских опорных пунктов, а также неудачных попыток Вооруженных сил Украины отбить их, подразделения ВС России смогли продвинуться на данном направлении.