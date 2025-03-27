RusVesna: Российские войска прорывают оборону в районе Лимана

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась «опасная ситуация» — российские войска прорывают оборону в районе Лимана в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

В публикации со ссылкой на украинский аналитический ресурс Deep State отмечается, что Вооруженные силы (ВС) РФ активно оказывают давление на Ямполовку, продвигаются в Тернах и фактически почти полностью взяли населенный пункт.

«Постоянное давление дало свои результаты, и ВС РФ пробились еще ближе к Ямполовке. Сейчас армия России идет юго-восточнее и перебивает логистику в Ямполовку. Складывается очень неприятная ситуация для ВСУ», — сообщают военкоры.

Кроме того, российские войска «давят» на Екатериновку, подбираясь к деревне вплотную, в то же время развивая успех в направлении Нового и Зеленой Долины, пишет RusVesna.

Ранее российские войска ударили по скоплению техники ВСУ в Харьковской области, а также по расположению украинских солдат под Сумами. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что пораженное под Сумами расположение ВСУ находилось в лесу.