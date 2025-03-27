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16:03, 27 марта 2025Экономика

Возможности для возвращения в Россию ушедших производителей стройтехники оценили

НОСТРОЙ: Ушедших из России производителей стройтехники ждет жесткая конкуренция
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ушедших из России производителей стройтехники ждет жесткая конкуренция, так как 70 процентов рынка занимают не уступающие по качеству аналоги из Китая. Так возможности возвращения иностранных брендов в страну оценил глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, пишет РИА Новости.

По данным специалиста, сейчас потребности в строительной технике России на 20-30 процентов закрывают отечественные производители, а примерно на 70 процентов — китайские компании.

«Самый узкий сегмент, где будет конкуренция, — это строительные машины и техника. Борьба за возврат на этот рынок, на который будет сложно вернуться, где есть конкуренция с Китаем, — это вопрос важный. Здесь будут очень интересные процессы», — подчеркнул Глушков.

Однако глава объединения отметил, что китайским производителям пока не удалось заменить сложную дорожную технику европейских компаний. При этом в других категориях азиатские бренды выигрывают по соотношению цены, качества и срока службы.

Ранее россияне признались, что больше всего ждут возвращения в страну шведского бренда IKEA, занимающегося продажами мебели и товаров для дома.

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