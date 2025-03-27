Возможности для возвращения в Россию ушедших производителей стройтехники оценили

НОСТРОЙ: Ушедших из России производителей стройтехники ждет жесткая конкуренция

Ушедших из России производителей стройтехники ждет жесткая конкуренция, так как 70 процентов рынка занимают не уступающие по качеству аналоги из Китая. Так возможности возвращения иностранных брендов в страну оценил глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, пишет РИА Новости.

По данным специалиста, сейчас потребности в строительной технике России на 20-30 процентов закрывают отечественные производители, а примерно на 70 процентов — китайские компании.

«Самый узкий сегмент, где будет конкуренция, — это строительные машины и техника. Борьба за возврат на этот рынок, на который будет сложно вернуться, где есть конкуренция с Китаем, — это вопрос важный. Здесь будут очень интересные процессы», — подчеркнул Глушков.

Однако глава объединения отметил, что китайским производителям пока не удалось заменить сложную дорожную технику европейских компаний. При этом в других категориях азиатские бренды выигрывают по соотношению цены, качества и срока службы.

Ранее россияне признались, что больше всего ждут возвращения в страну шведского бренда IKEA, занимающегося продажами мебели и товаров для дома.