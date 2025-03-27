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20:27, 27 марта 2025Из жизни

Врач избил жену камнем и попытался сбросить со скалы за отказ в совместном фото

People: В США врач попытался сбросить жену со скалы за отказ в совместном фото
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: people.com

В США врач попытался сбросить жену со скалы, когда она отказалась с ним фотографироваться. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел в понедельник, 24 марта, на острове Оаху, штат Гавайи. 46-летнего Герхарда Кенинга арестовали и обвинили в покушении на жизнь супруги. По версии следствия, мужчина хотел сделать совместное фото во время похода по горной тропе в районе Пали-Лукаут, но жена ответила отказом.

После этого Кенинг начал ее избивать, затем схватил камень и нанес ей несколько ударов по лицу, после чего попытался столкнуть со скалы, по которой проходит туристическая тропа. Расправу заметили другие туристы и вызвали полицию. Пострадавшая выжила и была доставлена в больницу с тяжелыми травмами головы.

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Адвокат Кенинга заявил, что мотивы поступка, совершенного его клиентом, неясны. Он также отметил, что раньше Кенинг ни разу не нарушал закон.

Ранее в Австралии суд признал королеву красоты виновной в насилии над мужем, которое продолжалось девять лет. Бывшая «Мисс Австралия» постоянно унижала и избивала мужчину.

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