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08:17, 27 марта 2025Россия

ВСУ начали применять новый ударный беспилотник

Shot: ВСУ начали использовать новый беспилотник для ударов по России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Обломки нового ударного беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) FP-1 обнаружили после массированных атак на регионы России. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, обломки этого дрона нашли в пяти областях страны — Саратовской, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской. Уточняется, что беспилотник способен нести снаряд со взрывчаткой до 60 килограмм.

«Предположительно, дрон состоит из иностранных запчастей, так как при первичном осмотре на двигателях указан производитель — Германия. Боевая часть в основном состоит из ОФБ-60-УЯ, КЗ-6 и тротиловых шашек», — уточняется в сообщении.

Shot отмечает, что эти беспилотники применялись в ходе атак 24 января и 11 марта. Среди обломков также обнаружили PD-2 «Лютый» и кустарные дроны, собранные из нескольких аппаратов.

11 марта ВСУ попытались атаковать Россию беспилотниками. Всего было сбито 337 дронов, из них 74 — на подлете к Москве.

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