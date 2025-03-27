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09:41, 27 марта 2025Из жизни

Загадочный черный зверь с длинным хвостом забрался в мусорный контейнер и попал на видео

Британец снял на видео загадочную огромную кошку перед своим домом
Никита Савин
Никита Савин

В Великобритании житель графства Бакингемшир показал видео с загадочной огромной кошкой, которая забралась в мусорный контейнер перед его домом. Об этом пишет What's the Jam.

Ролик, который был снят камерой на входной двери дома Дэвида Лоуренса в деревне недалеко от города Хай-Уиком. В кадр попал черный зверь, похожий на пантеру, который запрыгнул на край контейнера, а затем скрылся в нем.

Лоуренс рассказал, что ширина контейнера составляет около двух метров, и забравшаяся на него кошка была крупнее домашней примерно в два раза. «У нее более крупные лапы, длинный толстый хвост, а уши немного меньше, чем у домашней кошки. Люди всякое говорят, но я многим показывал запись, и все говорят, что это не обычная кошка», — сказал британец What's the Jam.

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Он также отметил, что у заснятого его камерой зверя слишком крупные задние лапы и слишком длинный хвост для домашнего животного. Издание пишет, что в районе, где живет Лоуренс, многие годы ходят легенды о Звере из Бакса, который якобы представляет собой огромную дикую кошку.

Хотя существование крупных кошек в дикой природе Великобритании официально не подтверждено, множество жителей разных графств сообщали, что видели аномально больших представителей кошачьих и даже снимали их на видео.

Ранее профессор из Уорикского университета Робин Аллаби заявил, что раскрыл тайну больших диких кошек, которых, по мнению ученых, в Великобритании нет. Биолог провел ДНК-тест останков овцы, найденных в 2023 году, и нашел на них биологический материал крупной кошки из рода пантер.

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