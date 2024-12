Британский ученый раскрыл тайну «несуществующих» в стране больших диких кошек

В Великобритании нашли ДНК пантеры на убитой загадочным существом овце

В Великобритании профессор из Уорикского университета заявил, что раскрыл тайну больших диких кошек, которых, по мнению научного сообщества, не водятся в стране. Об этом пишет Need To Know.

Биолог Робин Аллаби провел ДНК-тест останков овцы, которую в октябре 2023-го растерзало загадочное существо в графстве Камбрия. Он нашел в образце биологические материалы лисы и крупной кошки из рода Пантер. «В имеющихся доказательствах я уверен на 99 процентов. Я всегда оставляю один процент на случай ошибки, вне зависимости от реальной точности. Исходя из своего опыта, могу сказать, что такое подделать очень непросто», — сказал ученый.

Он также заявил, что в Великобритании может обитать до сотни больших диких кошек, так как именно такое количество нужно для поддержания популяции. Ученый отметил, что попавшие к нему образцы ДНК сложно подделать, так как для этого нужно участие специалиста, например сотрудника зоопарка. Аллаби уверен, что ни один человек не станет рисковать карьерой ради поддержания мифа.

При этом профессор отметил, что для подтверждения его теории об устойчивой популяции пантер в Великобритании необходимо больше образцов ДНК.

Хотя существование крупных кошек в дикой природе Великобритании официально не подтверждено, есть множество свидетельств очевидцев. Считается, что впервые таинственную большую кошку заметили еще в 1978 году в районе аэродрома Борн в Кембриджшире. С тех пор среди местных жителей распространилась легенда о «тигре с Фенских болот».

Кроме того, в октябре 2022-го турист снял, как животное, похожее на пантеру, пожирало овцу в местности Пик-Дистрикт в Дербишире. Еще одну крупную кошку позже сфотографировали в Стаффордшире.

Ранее сообщалось, что загадочное существо растерзало косулю в британском графстве Глостершир. Тушу животного обнаружили жители старинной деревни Пейнсвик.