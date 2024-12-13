Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
22:04, 13 декабря 2024Из жизни

Британский ученый раскрыл тайну «несуществующих» в стране больших диких кошек

В Великобритании нашли ДНК пантеры на убитой загадочным существом овце
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Vincent West / Reuters

В Великобритании профессор из Уорикского университета заявил, что раскрыл тайну больших диких кошек, которых, по мнению научного сообщества, не водятся в стране. Об этом пишет Need To Know.

Биолог Робин Аллаби провел ДНК-тест останков овцы, которую в октябре 2023-го растерзало загадочное существо в графстве Камбрия. Он нашел в образце биологические материалы лисы и крупной кошки из рода Пантер. «В имеющихся доказательствах я уверен на 99 процентов. Я всегда оставляю один процент на случай ошибки, вне зависимости от реальной точности. Исходя из своего опыта, могу сказать, что такое подделать очень непросто», — сказал ученый.

Он также заявил, что в Великобритании может обитать до сотни больших диких кошек, так как именно такое количество нужно для поддержания популяции. Ученый отметил, что попавшие к нему образцы ДНК сложно подделать, так как для этого нужно участие специалиста, например сотрудника зоопарка. Аллаби уверен, что ни один человек не станет рисковать карьерой ради поддержания мифа.

Материалы по теме:
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021

При этом профессор отметил, что для подтверждения его теории об устойчивой популяции пантер в Великобритании необходимо больше образцов ДНК.

Хотя существование крупных кошек в дикой природе Великобритании официально не подтверждено, есть множество свидетельств очевидцев. Считается, что впервые таинственную большую кошку заметили еще в 1978 году в районе аэродрома Борн в Кембриджшире. С тех пор среди местных жителей распространилась легенда о «тигре с Фенских болот».

Кроме того, в октябре 2022-го турист снял, как животное, похожее на пантеру, пожирало овцу в местности Пик-Дистрикт в Дербишире. Еще одну крупную кошку позже сфотографировали в Стаффордшире.

Ранее сообщалось, что загадочное существо растерзало косулю в британском графстве Глостершир. Тушу животного обнаружили жители старинной деревни Пейнсвик.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Транспортные самолеты прибыли на российскую авиабазу в Сирии. В ту же сторону поехали огромные колонны техники

      Бывший спикер Рады оценил вероятность вступления Украины в НАТО

      Стало известно о планах Байдена передать Украине тысячи ракет

      Полковник рассказал о превосходстве С-500 над гиперзвуковой ракетой США

      Президент Аргентины получил итальянское гражданство

      В Северо-Кавказском ФО приостановили работу аэропортов

      В Германии решили более активно выступать за введение санкций против Грузии

      Захарова прокомментировала непринятие доклада ЮНЕСКО о журналистах

      Гашек оценил отмену мероприятия в честь российских игроков НХЛ

      Президент Чехии поднял пенсионный возраст

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше