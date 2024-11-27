Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:02, 27 ноября 2024Из жизни

Загадочное существо растерзало косулю в старинной деревне

Таинственная крупная кошка растерзала косулю в Великобритании
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Juan Camilo Guarin P / Unsplash

В Великобритании загадочное существо растерзало косулю в графстве Глостершир. Об этом пишет Gloucestershire Live.

Тушу животного обнаружили жители старинной деревни Пейнсвик, о которой хроники впервые упоминают в 1086 году. От косули остались только голова и задние ноги. При этом в некоторых местах на туше вырвана шерсть — это считается признаком нападения крупной кошки.

Снимки косули были отправлены эксперту по кошачьим Фрэнку Танбриджу. Он заявил, что на туше присутствуют явные признаки того, что ее съела большая кошка, рысь или легендарная британская большая кошка, которые якобы похожи на пантер. В частности, Танбридж отметил следы зубов на шее косули, а также то, что таинственный хищник съел большое количество внутренностей.

Материалы по теме:
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021

Эксперт также заявил, что сообщения о наблюдениях крупных кошек приходят со всей Великобритании. Он убежден, что британские большие кошки являются не городской легендой, как считают ученые, а гибридом нескольких видов, которые якобы живут в стране как минимум с 1976 года. Тогда в стране был издан закон об опасных животных, после чего многие владельцы экзотических кошек выпустили их на свободу.

Хотя существование крупных кошек в дикой природе Великобритании официально не подтверждено, есть множество свидетельств очевидцев. Считается, что впервые таинственную большую кошку заметили еще в 1978 году в районе аэродрома Борн в Кембриджшире. С тех пор среди местных жителей распространилась легенда о «тигре с Фенских болот».

Кроме того, в октябре 2022-го турист снял, как животное, похожее на пантеру, пожирало овцу в местности Пик-Дистрикт в Дербишире. Еще одну крупную кошку позже сфотографировали в Стаффордшире.

Ранее в ноябре дорожный рабочий снял на видео загадочное черное существо длиной около двух метров, которое охотилось на кроликов в графстве Кембриджшир. Он убежден, что видел пантеру.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль одобрил план о прекращении огня в Ливане. Что обязана выполнить каждая из сторон?

      Британским и французским войскам предрекли судьбу Наполеона в случае отправки на Украину

      В морском порту Петербурга произошел пожар на ледоколе

      Начавшие жить с женщинами мужчины поделились своими главными открытиями об их анатомии

      Загадочное существо растерзало косулю в старинной деревне

      НАТО обвинили в использовании Румынии для эскалации конфликта на Украине

      В США раскрыли последствия удара «Орешника»

      Предложено альтернативное строение Урана и Нептуна

      Известный российский блогер высказался о «бомжующих» в Европе россиянах

      В России предложили освободить от налога выплаты за больничный

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше