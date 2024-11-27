Загадочное существо растерзало косулю в старинной деревне

Таинственная крупная кошка растерзала косулю в Великобритании

В Великобритании загадочное существо растерзало косулю в графстве Глостершир. Об этом пишет Gloucestershire Live.

Тушу животного обнаружили жители старинной деревни Пейнсвик, о которой хроники впервые упоминают в 1086 году. От косули остались только голова и задние ноги. При этом в некоторых местах на туше вырвана шерсть — это считается признаком нападения крупной кошки.

Снимки косули были отправлены эксперту по кошачьим Фрэнку Танбриджу. Он заявил, что на туше присутствуют явные признаки того, что ее съела большая кошка, рысь или легендарная британская большая кошка, которые якобы похожи на пантер. В частности, Танбридж отметил следы зубов на шее косули, а также то, что таинственный хищник съел большое количество внутренностей.

Эксперт также заявил, что сообщения о наблюдениях крупных кошек приходят со всей Великобритании. Он убежден, что британские большие кошки являются не городской легендой, как считают ученые, а гибридом нескольких видов, которые якобы живут в стране как минимум с 1976 года. Тогда в стране был издан закон об опасных животных, после чего многие владельцы экзотических кошек выпустили их на свободу.

Хотя существование крупных кошек в дикой природе Великобритании официально не подтверждено, есть множество свидетельств очевидцев. Считается, что впервые таинственную большую кошку заметили еще в 1978 году в районе аэродрома Борн в Кембриджшире. С тех пор среди местных жителей распространилась легенда о «тигре с Фенских болот».

Кроме того, в октябре 2022-го турист снял, как животное, похожее на пантеру, пожирало овцу в местности Пик-Дистрикт в Дербишире. Еще одну крупную кошку позже сфотографировали в Стаффордшире.

Ранее в ноябре дорожный рабочий снял на видео загадочное черное существо длиной около двух метров, которое охотилось на кроликов в графстве Кембриджшир. Он убежден, что видел пантеру.

