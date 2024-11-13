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05:24, 13 ноября 2024Из жизни

Мужчина столкнулся с загадочным черным существом во время ремонта дороги

Житель Великобритании столкнулся загадочным существом, которое принял за пантеру
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Jason Dobney / Jam Press

Житель Великобритании столкнулся с загадочным черным существом длиной около двух метров в графстве Кембриджшир. Об этом сообщает Daily Star.

44-летний рабочий Джейсон Добни занимался ремонтом дороги в районе города Питерборо, когда заметил странное животное в поле неподалеку. По словам мужчины, в это время оно охотилось на кролика. Добни уверен, что это была «огромная черная кошка».

«Я никогда не видел ничего подобного. Его хвост был, наверно, полметра в длину. Я минут 10 за ним наблюдал. Я видел много домашних кошек, но огромные размеры этой были вообще ни на что не похожи. Это точно была не домашняя кошка», — заявил британец, который снял странное животное на видео. Он принял, его за пантеру.

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Хотя существование крупных кошек в дикой природе Великобритании официально не подтверждено, есть множество свидетельств людей, которые их видели. Считается, что впервые таинственную большую кошку заметили еще в 1978 году в районе аэродрома Борн в Кембриджшире. С тех пор среди местных жителей распространилась легенда о «тигре с Фенских болот».

Кроме того, в октябре 2022-го турист снял, как животное, похожее на пантеру, пожирало овцу в местности Пик-Дистрикт в Дербишире. Еще одну крупную кошку позже сфотографировали в Стаффордшире.

Ранее 68-летний Джон Брумхэд рассказал, как столкнулся со странным животным в графстве Дербишир после барбекю с друзьями в июле 2022 года. Существо было три-четыре раза больше обычной кошки, у него были светящиеся в темноте желтые глаза и длинный хвост.

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