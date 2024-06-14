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00:30, 14 июня 2024Из жизни

Мужчина рассказал о ночных кошмарах после нападения загадочного существа

Житель Британии столкнулся с загадочной большой кошкой после барбекю с друзьями

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

В 2022 году житель Великобритании подвергся нападению загадочного существа, которое принял за «большую кошку», и с тех пор мучается ночными кошмарами. Его историю публикует Derby Telegraph.

68-летний Джон Брумхэд столкнулся со странным животным в графстве Дербишир после барбекю с друзьями в июле 2022 года. «Был обычный день. Мы хорошо повеселились с друзьями, и около 23:00 я пошел тушить мангал. Я услышал шорох и краем глаза заметил движущуюся черную тень. Мне показалось, что это кошка или собака, только она была огромной», — рассказал мужчина о том вечере.

Животное было «в три-четыре раза больше обычной кошки», у него были светящиеся в темноте желтые глаза и длинный хвост. Зверь был примерно в 35 метрах от Брумхэда, а потом «в одно мгновение» сократил расстояние вдвое и явно хотел напасть. Мужчина бросился к трейлеру, где его ждала возлюбленная. «Она спросила: "Большая кошка?" Она бы мне не поверила, если бы не страх в моих глазах», — заявил он.

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Мужчина уверен, что быстрая реакция спасла ему жизнь. Он до сих пор испытывает психологические проблемы и страдает от кошмаров, даже когда спит в городе. При этом Брумхэд говорит, что ему почти никто не верит, так как в Британии крупные дикие кошки не водятся. Тем не менее он встретил еще одного мужчину, который видел такое же существо на дороге, когда ехал на машине.

Хотя существование крупных кошек в дикой природе Великобритании официально не подтверждено, несколько человек заявляли, что видели их. В частности, в октябре 2022-го турист снял, как животное, похожее на пантеру, пожирало овцу в местности Пик-Дистрикт в Дербишире. Еще одну крупную кошку сфотографировали в Стаффордшире.

Ранее в Индии мужчина серьезно пострадал в результате нападения льва. Работник фермы отправился справить нужду, когда на него набросилась дикая кошка.

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      Никита Савин
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