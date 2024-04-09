Лев набросился на справлявшего нужду мужчину

В Индии лев набросился на справлявшего нужду фермера в штате Гуджарат

В Индии мужчина серьезно пострадал после нападения льва. Об этом сообщает DeshGujarat.

Инцидент произошел утром 8 апреля в округе Джунагадх, штат Гуджарат. Работник фермы, расположенной в деревне Умрала, отправился облегчиться. Через несколько мгновений на справлявшего нужду мужчину набросился лев.

Местные жители сразу же подняли шум и сумели спугнуть животное. Владелец фермы сам отвез пострадавшего в больницу. В данный момент мужчина проходит лечение, однако, какие именно травмы он получил, не сообщается. Сотрудники Департамента лесного хозяйства штата занимаются поиском агрессивного хищника.

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