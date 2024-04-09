Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:06, 9 апреля 2024Из жизни

Лев набросился на справлявшего нужду мужчину

В Индии лев набросился на справлявшего нужду фермера в штате Гуджарат

Фото: Delaney Van / Unsplash

В Индии мужчина серьезно пострадал после нападения льва. Об этом сообщает DeshGujarat.

Инцидент произошел утром 8 апреля в округе Джунагадх, штат Гуджарат. Работник фермы, расположенной в деревне Умрала, отправился облегчиться. Через несколько мгновений на справлявшего нужду мужчину набросился лев.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

Местные жители сразу же подняли шум и сумели спугнуть животное. Владелец фермы сам отвез пострадавшего в больницу. В данный момент мужчина проходит лечение, однако, какие именно травмы он получил, не сообщается. Сотрудники Департамента лесного хозяйства штата занимаются поиском агрессивного хищника.

Ранее в США полицейские в штате Калифорния выяснили, что бродящая по городу пума, которая попала на камеры наблюдения, оказалась обычным большим котом. Тревогу поднял один из жителей небольшого города Южный Сан-Франциско, когда камера, установленная на двери его дома, засняла крупное животное.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Россия перехватила украинскую ракету «Нептун» над Черным морем. Жители Севастополя сообщали о мощных взрывах над городом

      Рухнувший в Вязьме мост решили не восстанавливать

      На Урале пришедшего на свидание гея жестоко избили и поставили «на счетчик»

      В части российского региона ввели режим ЧС из-за аварии на скважине

      Популярная 53-летняя ведущая разделась догола на работе и разозлила фанатов

      Глава Гагаузии приехала в Россию

      Приложение «Тинькофф» стало вновь доступно в App Store

      Полпред в ПФО прибыл в Оренбургскую область на фоне паводков

      Ван И назвал основные цели Китая и России

      Лев набросился на справлявшего нужду мужчину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше