Напугавшая город пума оказалась большим домашним котом

В США напугавшая город Южный Сан-Франциско пума оказалась домашним котом

В США полицейские в штате Калифорния выяснили, что бродящая по городу пума, которая попала на камеры наблюдения, оказалась обычным большим котом. Об этом сообщает New York Post.

Тревогу поднял один из жителей небольшого города Южный Сан-Франциско. 26 марта он позвонил правоохранителям и рассказал, что камера, установленная на двери его дома, засняла пуму, которая бродила по забору.

Сотрудники полиции оповестили горожан о возможном появлении животного на улицах и отправились проверить сигнал. Многие жители напугались, так как пумы довольно часто забредают в город. Более того, в сентябре 2022 года дикая кошка набросилась на семилетнюю девочку в парке и нанесла ей серьезные ранения. Однако на месте полицейские пуму не обнаружили, а вскоре выяснили, что переполох поднялся из-за крупного домашнего кота.

«Мы рады сообщить, что угрозы для района нет. Это просто большой кот!» — оповестили жителей правоохранители.

Тем не менее они попросили горожан оставаться начеку, и немедленно звонить, если они заметят пум на улицах. При встрече с дикой кошкой полицейские посоветовали как можно больше шуметь и медленно отступать, не поворачиваясь к ней спиной.

Ранее в США пума напала на братьев, собиравших оленьи рога в лесу у подножья горного хребта Сьерра-Невада в штате Калифорния. Хищник серьезно ранил младшего брата и набросился на старшего.

