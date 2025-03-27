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19:15, 27 марта 2025Бывший СССР

Зеленский декоммунизировал более 100 судов на Украине

Креминь: Зеленский подписал закон о переименовании 103 судов на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stephanie Lecocq / WPA Pool / Getty Images

Владимир Зеленский подписал закон о переименовании в рамках декоммунизации 103 судов на Украине. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Зеленский подписал закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" об изменении наименования местных общих судов. Так, в рамках декоммунизации предусмотрено переименование 103 судов», — написал он.

Креминь отметил, что наибольшее количество переименованных судов находятся в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Кроме того, документ подразумевает переименование украинскими властями судов, которые находятся на территории российских Луганской и Донецкой народных республик.

Уполномоченный подчеркнул, что в частности в Николаевской области Октябрьский районный суд переименуют в Витовский, а Ленинский — в Игнульский.

Ранее в Киеве решили переименовать два кафе, названных в честь президента США Дональда Трампа, после приостановки поставок оружия Украине от Вашингтона. Речь идет о Trump Coffee Bar и Trump Pizza Station, расположенных в полутора километрах друг от друга.

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