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19:41, 27 марта 2025Бывший СССР

Зеленский пожелал видеть на Украине готовых к войне европейских солдат

Зеленский: Киев хочет видеть на Украине готовых к войне европейских солдат
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lionel Urman / Globallookpress.com

Киев хочет видеть на Украине европейских солдат, которые будут готовы к войне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Киеву не нужны силы для поддержания мира. Вместо этого украинские власти хотят получить контингенты на море, в небе и на земле.

«Мы хотим европейских солдат, которые будут бороться, нам не нужны силы поддержания мира. Мы говорим о контингенте на море, на земле и в небе. Это — войско», — сказал он.

Ранее Зеленский публично возразил заместителю главы своего офиса Игорю Жовкве, который рассказал о желании Киева получить на своей территории способный вести боевые действия иностранный контингент, а не обычных миротворцев. По словам украинского лидера, никто не хочет продолжения вооруженного конфликта в республике.

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