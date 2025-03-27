Зеленский публично поспорил со своим сотрудником из-за миротворцев

Зеленский поспорил со словами замглавы своего офиса Жовквы о миротворцах

Президент Украины Владимир Зеленский публично поспорил со словами заместителя главы своего офиса Игоря Жовквы об иностранных контингентах на территории страны. С таким заявлением политик выступил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, трансляцию мероприятия вело агентство Reuters.

«Я удивлен, что один из моих советников с вами постоянно общается. Наверное, очень влиятельный, раз он говорит про наши контингенты», — высказался политик. Он также добавил, что хотел бы знать, «что это за советник».

Зеленский прокомментировал высказывание Жовквы в интервью Agence France-Presse о желании Киева получить на своей территории способный вести боевые действия иностранный контингент, а не обычных миротворцев. Он публично возразил замглавы своего офиса и заявил, что никто не хочет продолжения вооруженного конфликта.

Ранее Зеленский раскрыл истинную цель согласия на перемирие. По его словам, ранее страны Ближнего Востока говорили ему, что Россия готова на прекращение огня, но Украина препятствует этому.