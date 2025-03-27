Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:59, 27 марта 2025Бывший СССР

Зеленский публично поспорил со своим сотрудником из-за миротворцев

Зеленский поспорил со словами замглавы своего офиса Жовквы о миротворцах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский публично поспорил со словами заместителя главы своего офиса Игоря Жовквы об иностранных контингентах на территории страны. С таким заявлением политик выступил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, трансляцию мероприятия вело агентство Reuters.

«Я удивлен, что один из моих советников с вами постоянно общается. Наверное, очень влиятельный, раз он говорит про наши контингенты», — высказался политик. Он также добавил, что хотел бы знать, «что это за советник».

Зеленский прокомментировал высказывание Жовквы в интервью Agence France-Presse о желании Киева получить на своей территории способный вести боевые действия иностранный контингент, а не обычных миротворцев. Он публично возразил замглавы своего офиса и заявил, что никто не хочет продолжения вооруженного конфликта.

Ранее Зеленский раскрыл истинную цель согласия на перемирие. По его словам, ранее страны Ближнего Востока говорили ему, что Россия готова на прекращение огня, но Украина препятствует этому.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл истинную цель согласия на перемирие

    Глава МИД одной страны НАТО пробежался по Москве

    Боярский посетовал на невозможность докричаться до футболистов на «Газпром Арене»

    МИД предупредил о последствиях размещения западных миротворцев на Украине

    Пережившая оккупацию россиянка рассказала об угрозах ВСУ из-за родственников-военных

    В МИД прокомментировали охоту ВСУ на российских журналистов

    Стало известно об ударе ВСУ еще по двум мостам в Белгородской области

    В зоне СВО испытают малоразмерный коптер-тяжеловес на оптоволокне

    У самолета с 171 пассажиром во время полета загорелся двигатель

    Россияне стали отказываться от личной жизни ради карьеры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше