Зеленский пригрозил Трампу потерей доверия из-за России

Зеленский призвал Трампа фиксировать нарушения условий перемирия со стороны РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал своего американского коллегу Дональда Трампа фиксировать нарушения условий перемирия со стороны России. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Зеленский предупредил, что в противном случае Трамп потеряет доверие украинцев. «Если русские нарушают любую договоренность, а Америка отвечает на это, то все мы доверяем Америке и президенту. А если они нарушают, и им за это ничего нет и, наоборот, ослабляют санкции, то здесь вопрос не о доверии, а что с этим всем делать дальше», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков обвинил Киев в нарушении условий 30-дневного прекращения огня по объектам энергетики. По его словам, это свидетельствует о том, что украинским властям нельзя доверять.