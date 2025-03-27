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21:49, 27 марта 2025Бывший СССР

Зеленский пригрозил Трампу потерей доверия из-за России

Зеленский призвал Трампа фиксировать нарушения условий перемирия со стороны РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал своего американского коллегу Дональда Трампа фиксировать нарушения условий перемирия со стороны России. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Зеленский предупредил, что в противном случае Трамп потеряет доверие украинцев. «Если русские нарушают любую договоренность, а Америка отвечает на это, то все мы доверяем Америке и президенту. А если они нарушают, и им за это ничего нет и, наоборот, ослабляют санкции, то здесь вопрос не о доверии, а что с этим всем делать дальше», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков обвинил Киев в нарушении условий 30-дневного прекращения огня по объектам энергетики. По его словам, это свидетельствует о том, что украинским властям нельзя доверять.

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