Зеленский прокомментировал возможное снятие санкций с России

Зеленский: Снятие санкций с России будет катастрофой

В Киеве считают, что снятие санкций с России будет катастрофой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

Украинский лидер заявил, что считает санкции одним из немногих инструментов воздействия на Москву. По его словам, в случае отмены санкций, возможное их возвращение будет невероятно медленным и сложным процессом.

«Санкции — один из немногих реальных инструментов, которые есть у мира (...) Процесс возвращения санкций будет невероятно медленным и сложным. И к тому времени многие просто перестанут верить, что санкции действительно работают», — сказал он.

Ранее Зеленский рассказал, что опасается возможного весеннего наступления российских войск. По его словам, они могут атаковать на территории Сумской и Харьковской областей Украины, а также подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области.