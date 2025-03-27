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19:57, 27 марта 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл представителей Европы на переговорах по Украине

Зеленский: Париж и Лондон будут представлять Европу на переговорах по Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yoan Valat / Reuters

Лондон и Париж будут представлять Европу на мирных переговорах по конфликту на Украине. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, его слова в Telegram приводит телеканал «Новости Live».

Он подчеркнул, что еще до окончания конфликта за столом переговоров должны оказаться представители Европы. По словам украинского лидера, Европа очень велика, и она должна иметь представительство в рамках урегулирования конфликта.

«Сегодня мы все партнеры в Европе договорились, что Европу будут представлять Франция и Британия, [президент Франции Эммануэль] Макрон и [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер», — сказал он.

В четверг, 27 марта, в Париже состоялся саммит «коалиции желающих», организованный по инициативе лидеров Франции и Великобритании. В рамках встречи союзники Украины обсудили усиление украинской армии и оборонно-промышленного комплекса страны.

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