В Париже началась встреча коалиции союзников Украины

Офис Зеленского сообщил о начале встречи коалиции союзников Украины в Париже

В Париже началась встреча международной коалиции союзников Украины. О начале мероприятия сообщает пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«Участники обсудят продолжение устойчивой поддержки Украины, а также усиление украинской армии и оборонно-промышленного комплекса, являющиеся одними из главных гарантий безопасности нашей страны», — говорится в публикации.

Отмечается, что на встрече также обсудят вопрос мирного урегулирования и механизмы реализации приостановки боевых действий.

Ранее Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Французский и британский лидеры выступают в качестве соорганизаторов встречи «коалиции желающих».