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19:38, 27 марта 2025Бывший СССР

Зеленский увидел человека с другой планеты в делегации США

Зеленский: Уиткофф является для Украины человеком с другой планеты
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Leah Millis / Reuters

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф является для Украины человеком с другой планеты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Украинская правда».

«Для нас, для украинцев они выглядят очень абстрактными. То есть это совсем из другого мира. Для нас эти люди с другой планеты», — высказался политик.

Зеленский прокомментировал высказывания Уиткоффа о роли территориального вопроса в конфликте на Украине и раскритиковал часть западных политиков за реакцию на противостояние. По его словам, некоторые страны очень часто живут в «другой скорости» по сравнению с Киевом. Политик также добавил, что живет «в разных реалиях» со спецпосланником Трампа.

Ранее Зеленский пожаловался на Уиткоффа и заявил, что тот очень часто цитирует «кремлевские нарративы». Политик добавил, что это не приблизит Украину к миру, но ослабит давление США на Россию.

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