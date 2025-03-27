Зеленский пожаловался на спецпосланника президента США Уиткоффа

Зеленский: Киеву мешают заявления спецпосланника президента США Уиткоффа

Киеву мешают заявления спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский французскому телеканалу France 2.

По его словам, Уиткофф очень часто цитирует «кремлевские нарративы». Зеленский добавил, что это не приблизит Украину к миру, но ослабит давление США на Россию. Президент также рассказал, кто Киев старается «исправлять информационное поле», а он сам общался с президентом США Дональдом Трампом не один раз. Зеленский добавил, что на уровне разведок Украина и США обмениваются правдивой информацией, но заявления Уиткоффа очень в этом мешают, а Киев не хочет, чтобы у России было много помощников.

Ранее Зеленский прокомментировал слова Уиткоффа о новых регионах России. Он выразил сожаление, что «некоторые голоса на высоком уровне распространяют российские нарративы».

До этого Зеленского задел диалог Уиткоффа и президента России Владимира Путина. «Я считаю, что Уиткофф провел очень много времени в диалоге с Путиным», — сказал украинский лидер.

