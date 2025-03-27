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08:46, 27 марта 2025Бывший СССР

Зеленский пожаловался на спецпосланника президента США Уиткоффа

Зеленский: Киеву мешают заявления спецпосланника президента США Уиткоффа
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: NTB / Ole Berg-Rusten / Reuters

Киеву мешают заявления спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский французскому телеканалу France 2.

По его словам, Уиткофф очень часто цитирует «кремлевские нарративы». Зеленский добавил, что это не приблизит Украину к миру, но ослабит давление США на Россию. Президент также рассказал, кто Киев старается «исправлять информационное поле», а он сам общался с президентом США Дональдом Трампом не один раз. Зеленский добавил, что на уровне разведок Украина и США обмениваются правдивой информацией, но заявления Уиткоффа очень в этом мешают, а Киев не хочет, чтобы у России было много помощников.

Ранее Зеленский прокомментировал слова Уиткоффа о новых регионах России. Он выразил сожаление, что «некоторые голоса на высоком уровне распространяют российские нарративы».

До этого Зеленского задел диалог Уиткоффа и президента России Владимира Путина. «Я считаю, что Уиткофф провел очень много времени в диалоге с Путиным», — сказал украинский лидер.

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